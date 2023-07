Mais uma corrida, mais uma vitória para Max Verstappen. Aí vão dez triunfos seguidos!

Este domingo, mais um passeio para o líder absoluto do campeonato. Desta vez, o campeão do mundo não partiu na linha da frente da grelha de partida. Apesar de ter feito o tempo mais rápido na qualificação, devido a uma penalização saiu do 6.º lugar, mas nem isso o impediu de recuperar posições e dominar o Grande Prémio da Bélgica.

O neerlandês da Red Bull venceu com mais de 20 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Sergio Pérez. Charles Leclerc (Ferrari), que partiu na «pole position», conseguiu terminar a corrida no 3.º lugar e fechar o pódio.

Hamilton, que ficou em 4.º lugar, conseguiu a volta mais rápida de corrida (que vale um ponto adicional) na última volta no circuito de Spa Francorchamps.

Classificação do GP da Bélgica (top-10):

1.º Verstappen

2.º Pérez

3.º Leclerc

4.º Hamilton

5.º Alonso

6.º Russell

7.º Norris

8.º Stroll

9.º Ocon

10.º Tsunoda