Unai Emery diz que teve a oportunidade de se destacar como o melhor treinador do mundo, quando esteve no Paris Saint-Germain, mas reconhece que desperdiçou a oportunidade.

Numa longa entrevista à revista France Football, o treinador espanhol, despedido do Arsenal em novembro passado, fala essencialmente da sua passagem pelo PSG, entre 2016 e 2018. «Em Paris poderia ter-me tornado no melhor treinador do mundo. Desperdicei essa oportunidade», destaca.

De facto, Emery chegou a Paris na altura em que clube fez uns dos maiores investimentos de sempre no plantel. Emery foi campeão de França em 2018, conquistou duas Taças da Liga (2017 e 2018) e duas Taças de França (2016 e 2018).

Só falhou na Liga dos Campeões, onde nunca passou dos oitavos de final, caindo uma vez diante do Barcelona e outra frente ao Real Madrid. «No primeiro ano, contra o Barcelona, fizemos um primeiro jogo de alto nível (4-0). Na segunda mão fomos eliminados porque ainda não existia VAR (1-6). Fomos claramente eliminados por decisões da arbitragem. No segundo ano, contra o Real Madrid (1-3 e 1-2), caímos diante de uma equipa que conseguiu um triplete histórico mas, mais uma vez, podemos falar da arbitragem no segundo jogo», comentou.

O ano de 2017 ficou marcado pela milionária contratação de Neymar ao Barcelona. «Como um jogador tão fenomenal, não lhe podes dizer que já há uma equipa e que ele vai ter de se adaptar. Tens de fazer a equipa para ele. Ao contrário do que muitos pensa, o Neymar é fácil de treinar», revelou.

O carismático treinador falou ainda do seu permanente nervosismo junto à linha de campo. «Gesticulo e falo muito porque gosto de estar em contato mental com os meus jogadores. Não acho que me falte controlo próprio», referiu ainda.

