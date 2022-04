Em final de contrato com o PSG, Kylian Mbappé parece estar perfeitamente resolvido dentro das quatro linhas.

Menos de uma semana depois da fantástica exibição na goleada por 5-1 ao Lorient, o avançado francês brilhou (e de que maneira!) em nova goleada, agora por 6-1 na visita ao terreno do Clermont.

Mbappé fez um hat-trick, Neymar outro e Lionel Messi três passes para golo num festival de futebol dos parisienses, lançados para o título um ano após terem cedido temporariamente o domínio do futebol gaulês para o Lille.

Neymar começou a construir a vitória logo aos 6 minutos num lance em que os jogadores do Clermont protestaram uma falta no início da jogada e Mbappé dobrou a contagem ainda antes dos 20 minutos após sublime assistência de Messi, que já tinha servido Neymar para o primeiro.

Com Nuno Mendes e Danilo no onze, o PSG passou apenas por um sobressalto, quando aos 42 minutos Dossou reduziu para a equipa da casa.

Mas entre os 71 e os 83 minutos, os comandados de Pochettino carregaram a fundo no acelerador (quatro golos!) e não pararam na passadeira na qual passavam os jogadores do modesto Clermont. Mas antes disso, foi Mbappé a ser atropelado na área contrária: desse penálti assinalado resultou o bis de Neymar.

Logo a seguir, o brasileiro serviu, de trivela (!), Mbappé para o 4-1, pouco depois Messi entregou a bola a Mbappé, que rematou colocado para o hat-trick. A seguir, Mbappé lançou-se para o poker, mas preferiu estender a passadeira para outro hat-trick: o de Neymar.

O PSG, que marcou 11 golos nos últimos dois jogos, lidera a Liga Francesa com 71 pontos, mais 15 do que o Rennes (que venceu neste sábado o Reims por 3-2) e o Marselha, que só vai a jogo no domingo.