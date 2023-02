O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, divulgou esta quinta-feira a lista de 25 jogadoras convocadas para o play-off internacontinental de acesso ao Mundial 2023.

A equipa das quinas procura garantir uma das últimas três vagas e vai defrontar Camarões ou Tailândia. O jogo decisivo está agendado 22 de fevereiro, em Hamilton (às 19h30 locais, 06h30 em Portugal continental).

Cinco dias antes, a seleção portuguesa defronta a Nova Zelândia, num amigável de preparação.

No que toca à lista, a defesa central Ana Seiça é a maior novidade face às convocadas de novembro. A atleta do Benfica, que já tinha sido chamada, mas nunca fez a estreia pela seleção principal, lidera os regressos de Joana Marchão, das italianas do Parma, Sílvia Rebelo, do Benfica, Ana Rute, do Sporting de Braga, e Fátima Pinto, dos espanhóis do Alavés.

Por outro lado, saíram da convocatória Ágata Pimenta, das suíças do Servette, Alícia Correia, Bruna Lourenço, ambas do Sporting, Andreia Faria, do Benfica, e Suzane Pires, das brasileiras do Ferroviária. No entanto, o núcleo duro da seleção feminina mantém-se.

«São duas equipas com características e estados de preparação diferentes. A Tailândia é uma equipa mais técnica, que prima mais pela posse de bola e chega ao último terço de forma mais coletiva. Os Camarões têm o jogo mais sustentado nas individualidades, com um lado mais físico e direto», avaliou o técnico luso, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Recorde-se que o Mundial irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023. Portugal nunca esteve presente na fase final da prova.

A lista de convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (SL Benfica), Inês Pereira (Servette FC) e Patrícia Morais (SC Braga)

Defesas: Ana Seiça (SL Benfica), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla FC), Joana Marchão (Parma Calcio 2022), Lúcia Alves (SL Benfica) Sílvia Rebelo (SL Benfica);

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Levante UD) e Vanessa Marques (SC Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica), Kelsey Araújo (Le Havre) e Telma Encarnação (CS Marítimo).