A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar a equipa dos Estados Unidos, vencedores dos dois últimos Campeonatos do Mundo.

O jogo particular, revelado pela Federação Portuguesa de Futebol, foi marcado para 10 de junho, em Houston, no estado norte-americano do Texas.

Três dias depois, a 10 de junho, Portugal volta a jogar em Houston, mas frente à Nigéria.