Jéssica Silva foi dispensada dos trabalhos Seleção Nacional de futebol feminino devido a problemas físicos, anunciou esta segunda-feira o selecionador Francisco Neto.

A avançada do Benfica contraiu uma lesão muscular no jogo com a Noruega e está fora das opções.

A internacional portuguesa foi hoje reavaliada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, após ter feito exames na véspera, e não está apta para defrontar a França amanhã, em jogo a contar para a Liga das Nações.