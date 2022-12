O Benfica venceu no terreno do Eléctrico (2-4), em encontro referente à 11.ª jornada do campeonato nacional de futsal, e conservou a vantagem no topo da classificação.

A formação encarnada soma 29 pontos, contra os 26 de Sp. Braga e Sporting, que garantiram igualmente triunfos nos respetivos compromissos desta ronda.

Resultados da 11.ª jornada:

Eléctrico – Benfica, 2-4

Ferreira do Zêzere – Sporting, 2-6

Fundão – Futsal Azeméis, 8-4

Caxinas – Candoso, 2-0

Portimonense – Sporting de Braga, 4-5

Quinta dos Lombos – Leões de Porto Salvo, 4-2