[artigo atualizado às 18h12]



Os adeptos do Benfica partilharam nas redes sociais um pretenso anúncio de uma empresa de recrutamento a pedir figurantes para uma gala de um clube de futebol, a realizar no dia 4 de março de 2022, no Campo Pequeno.



Segundo o anúncio, a função «consiste em marcar presença na Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios, ocupando os espaços na zona da plateia».



Horas mais tarde, a empresa em questão, a EGOR, veio a público garantir que o anúncio é falso, acrescentando que o Benfica não solicitou nenhum recrutamento para a gala em questão.



O Benfica emitiu um comunicado em que afirma o mesmo e diz que só em janeiro decidirá se avança para a organização da gala ou não.



«Se porventura, tal como desejamos, for possível realizar esta tradicional celebração de benfiquismo – que muito nos orgulha pelo significado histórico que encerra –, não serão contratados quaisquer figurantes, pelo que são totalmente infundadas as informações que apontam em sentido contrário.»



Veja o comunicado de imprensa da Egor: