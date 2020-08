O Inter de Milão venceu nesta segunda-feira o Bayer Leverkusen, por 2-1, e garantiu a presença nas meias-finais da Liga Europa. Nicolo Barella e Romelu Lukaku marcaram os golos da equipa italiana na Alemanha, país que acolhe a final a 8 da competição. Kai Havertz reduziu para a formação germânica.



Edmond Tapsoba, antigo jogador do Vitória de Guimarães, foi o defesa do Bayer Leverkusen escolhido para travar constantes duelos com Lukaku. Porém, o internacional belga levou invariavelmente a melhor, fazendo valer o seu poderio físico e a experiência.



Logo ao minuto 15, por exemplo, o avançado do Inter foi solicitado na área, fugiu a Tapsoba mas o remate foi desviado para a entrada da área. Na recarga, Nicolo Barella inaugurou o marcador com uma belíssima trivela.

A força de Romelu Lukaku deixaria ainda maiores marcas ao minuto 21, quando o antigo defesa-central do Vitória de Guimarães chegou a derrubar o adversário na área, em desespero, sem impedir um derradeiro toque na bola do avançado, já no solo.

O Bayer Levekusen ainda conseguiu responder, por intermédio de Kai Havertz (25m), e teve várias oportunidades para chegar ao empate na etapa complementar.

Porém, o Inter foi superior na primeira parte e desperdiçou igualmente ocasiões para fazer o 3-1, vendo ainda o árbitro assinalar duas grandes penalidades e mudar de ideias depois de analisar as imagens. Desfecho justo.

Agora, o Inter de Milão vai defrontar o vencedor do duelo entre o Shakhtar Donetsk de Luís Castro e o Basileia.