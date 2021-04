O Sporting venceu nesta sexta-feira o Madeira SAD, por 35-16, no jogo de abertura da 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, a formação leonina já dispunha de uma vantagem segura (17-7), que geriu com segurança na etapa complementar.



Desta forma, o Sporting mantém a perseguição ao líder FC Porto, que recebe no sábado o Vitória de Setúbal. Nesta altura, as equipas estão separadas por dois pontos no topo da tabela classificativa.