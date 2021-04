O Leixões garantiu nesta sexta-feira a segunda vitória consecutiva na II Liga, somando os três pontos no embate com o Vilafranquense (0-2), realizado em Rio Maior e referente à 29.ª jornada da prova.



Joca (33m) e Kiki (69m) marcaram os golos da formação orientada por José Mota.



Já perto do apito final, o Vilafranquense dispôs de uma grande penalidade, mas Tiago Silva brilhou com uma grande defesa, a remate de Kady.



Com este resultado, o Leixões iguala o Benfica B na 9.ª posição, enquanto o Vilafranquense ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da tabela classificativa da II Liga.