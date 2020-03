Gareth Bale continua a assumir-se como um fã incondicional do golfe, não obstante as críticas que lhe são dirigidas, e decidiu fazer um desafio do papel higiénico em torno desse desporto.



O internacional galês do Real Madrid conseguiu colocar a bola dentro de um rolo, à primeira, e desafiou três jogadores profissionais de golfe a fazer o mesmo: Tiger Woods, Rory McIlroy e Sergio García.



Ora veja: