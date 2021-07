O Penafiel, da II Liga, recebeu e venceu neste domingo o Moreirense no desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 no tempo regulamentar, e qualificou-se para a segunda fase da Taça da Liga.

A equipa da casa adiantou-se no marcador por Rui Pedro, aos 67 minutos, depois de apresentar um bom futebol. O Moreirense não tardou a restabelecer a igualdade e no minuto seguinte, por intermédio de Gonçalo Franco, fechou o marcador no tempo regulamentar.

Na marca dos penáltis, Roberto, Capela, Feliz e Zé Valente marcaram para o Penafiel, enquanto Yan Matheus, André Luís e Walterson marcaram para o Moreirense. Só João Amorim não marcou pelo Penafiel, que acabou por vencer graças às falhas de Rafael Martins e Gonçalo Franco.

Na segunda fase, marcada para o próximo sábado, o Penafiel vai defrontar o Estrela da Amadora, que venceu o Vizela por 2-1.

Onzes iniciais

Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Capela, Silvério, Simãozinho, Feliz, David Caiado (Zé Valente, 77), João Amorim, Gustavo Henrique (Robinho, 54, Pedro Prazeres, 90+5), Rui Pedro (Ronaldo Tavares, 77) e Roberto.

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Ruca, Leandro, Zé Valente, Pedro Prazeres, Robinho, Pedro Soares e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Moreirense: Migue Oliveira, Ismael, Rosic, Artur Jorge, Abdu Conté, Fábio Pacheco, Franco, Filipe Soares (André Luís, 86), Walterson, Rafael Martins e Felipe Pires (Yan Matheus, 65).

(Suplentes: Kewin Silva, Frimpong, Abdoulaye Ba, Matheus Silva, Ibrahima, Sori Mané, Galego, Yan Matheus e André Luís).

Treinador: João Henriques.