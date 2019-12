Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Liga anunciou que Vilafranquense e Académica já têm a situação salarial regularizada.

Estes dois emblemas da II Liga estavam entre os cinco incumpridores revelados a 17 de dezembro.

Dois dias depois a Liga anunciou que o Varzim também já tinha regularizado a situação.

De recordar que, no caso do Belenenses, o incumprimento estava relacionado com a documentação incompleta, conforme o nosso jornal adiantou na altura.

O outro caso reportado pela Liga era o do Cova da Piedade.