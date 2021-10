Se não é o fim de semana perfeito, deve estar perto. Sábado e domingo – principalmente domingo – são dias de grandes clássicos nos principais campeonatos da Europa. Espanha, França, Itália e Inglaterra terão grandes jogos, com destaque para o ‘El Clasico’ espanhol, entre Barcelona e Real Madrid, e para o duelo que promete ser intenso em Old Trafford: o Manchester United, de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, recebe o Liverpool, de Diogo Jota.

Por cá, joga-se a nona jornada da Liga. Como sempre, pode acompanhar todos os jogos da ronda AO MINUTO no Maisfutebol.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

Sábado

Bayern Munique-Hoffenheim, 14h30 (Eleven1)

Depois do Benfica, será o Hoffenheim a próxima vítima do rolo compressor do Bayern Munique? Os bávaros lideram a Bundesliga, mas com apenas um ponto de vantagem sobre o Dortmund, pelo que qualquer distração pode custar caro nesta altura do campeonato. O normal esta época tem sido golear, e ainda na última jornada Lewandowski e companhia marcaram cinco golos em casa do Leverkusen, terceiro classificado.

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund, 14h30 (Eleven3)

Se o Bayern goleou a meio da semana o Benfica, o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, foi goleada em casa do Ajax, por 4-0. Agora, segue-se a deslocação ao terreno do Arminia Bielefeld, sempre com a liderança na mira. Expectativa para ver se Raphael Guerreiro regressa às opções de Marco Rose, ele que tem estado lesionado, e para ver o que faz Haaland, o goleador de serviço.

Leeds-Wolverhampton, 15h00 (SportTV1)

O início da época não foi o melhor, mas o Wolverhampton, de Bruno Lage e companhia, já vai em três vitórias consecutivas na Premier League. O último triunfo, em casa do Aston Villa, foi épico, e segue-se agora uma deslocação ao terreno do Leeds, de Marcelo Bielsa. E os lugares europeus estão já à porta...

Brighton-Manchester City, 17h30 (SportTV1)

Nunca voltes a um lugar onde foste feliz, a menos que sejas obrigado. O Manchester City joga no sábado em Brighton, local onde carimbou o título conquistado na época 2018/19. A jornada europeia a meio da semana foi produtiva para Bernardo Silva, João e Rúben Dias, com a goleada imposta ao Brugge, mas agora o foco é a Premier League, até porque a liderança está à distância de um tropeção de Chelsea e Liverpool.

Domingo

Barcelona-Real Madrid, 15h15 (Eleven1)

É o clássico dos clássicos, mas o que podemos esperar deste ‘El Clasico’? O Real Madrid de Carlo Ancelotti começa a ganhar forma, apesar de um ou outro percalço, mas este Barcelona continua a ser uma incógnita. Os culés, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, ganharam a meio da semana frente ao Dínamo Kiev, mas a exibição não foi propriamente famosa, como tem sido habitual esta época. Já o clube madrileno goleou na Ucrânia o Shakhtar por 5-0. Dois pontos separam as duas equipas na classificação este momento – com vantagem para os de Madrid –, mas dentro de campo, pelo menos na teoria, a vantagem é para o Real. Mas lá está. Um clássico é sempre um clássico e não há favoritos.

Ajax-PSV Eindhoven, 15h45, (SportTV5)

De clássico em clássico, passamos para os Países Baixos, onde o Ajax, adversário do Sporting na Champions, recebe o PSV Eindhoven. As duas equipas já se defrontaram esta época, na Supertaça, e o PSV, surpreendentemente, goleou. Agora, é o Ajax quem entra em campo em vantagem, já que joga em casa e está na liderança da Eredivisie, com mais um ponto do que o seu oponente.

Manchester United-Liverpool, 16h30 (SportTV3)

Em Inglaterra, o domingo também é dia de jogo grande, e que jogo. Old Trafford, Teatro dos Sonhos, recebe a mais intensa rivalidade da Premier League, com vários portugueses em ação. O Manchester United, de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, vem de mais uma vitória sofrida na Liga dos Campeões e os fantasmas sobre a liderança de Solskjaer continuam a pairar sobre os red devils. Já o Liverpool, de Diogo Jota, conseguiu uma vitória moralizadora em Madrid, frente ao Atlético. O Liverpool está no segundo lugar da Premier League, com o United a quatro pontos, pelo que não convém a Ronaldo e companhia uma escorregadela frente ao grande rival.

Roma-Nápoles, 17h00 (SportTV4)

Oito jogos, oito vitórias, 19 golos marcados e apenas três sofridos. O início de campeonato do Nápoles, de Mário Rui, é de sonho, e a liderança da Serie A assim o comprova. Mas a nona jornada traz uma deslocação traiçoeira à capital italiana, para defrontar a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício. Os giallorossi estão em quarto, mas têm a Lazio, a Atalanta e a Juventus logo atrás à espreita de qualquer deslize, portanto é proibido perder pontos.

Inter de Milão-Juventus, 19h45 (SportTV2)

De Roma para Milão, segue-se mais um clássico nesta jornada de Serie A. Campeão em título, o Inter recebe a Juventus, grande dominador do Calcio na última década. As duas equipas estão separadas por três pontos, com vantagem para os nerazurri, mas uma derrota pode significar o mesmo para ambas: o objetivo da liderança mais longe.

Marselha-PSG, 19h45 (Eleven2)

Em França, também haverá emoções à flor da pele. O Velódrome recebe o sempre intenso Marselha-PSG, e não se adivinha uma receção fácil para Nuno Mendes, Danilo e companhia. Os parisienses, sem surpresa, já lideram confortavelmente a Ligue 1, mas têm pela frente o terceiro classificado do campeonato, que a qualquer momento pode assumir o segundo posto – o Marselha tem menos um jogo que o Lens.

At. Madrid-Real Sociedad, 20h00 (Eleven4)

A derrota sofrida na receção ao Liverpool pode ter custado, mas agora o Atlético de Madrid tem de virar agulhas para o campeonato. Os colchoneros recebem a Real Sociedade no Wanda Metropolitano no mesmo dia em que Barcelona e Real Madrid se defrontam. Por isso, em caso de vitória, sabem que ganharão vantagem a pelo menos um dos concorrentes diretos na luta pelo título. João Félix está a recuperar a boa forma e esteve em bom plano ante o Liverpool. Veremos se merece a confiança de Simeone no ataque à equipa basca, que ocupa, nada mais, nada menos, do que o primeiro lugar da La Liga – com mais três pontos e um jogo do que o Atlético.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

SEXTA-FEIRA

Talleres-River Plate, 01h15 (SportTV2)

Torino-Génova, 17h30 (SportTV2)

Paderborn-Hamburgo, 17h30 (Eleven1)

Mainz-Augsburgo, 19h30 (Eleven2)

Sampdoria-Spezia, 19h45 (SportTV3)

Arsenal-Aston Villa, 20h00 (SportTV2)

Osasuna-Granada, 20h00 (Eleven1)

Saint-Étienne-Angers, 20h00 (Eleven4)

Eibar-Cartagena, 20h00 (Eleven5)

SÁBADO

Chelsea-Norwich, 12h30 (SportTV1)

Cardiff-Middlesbrough, 12h30 (Eleven1)

Valência-Maiorca, 13h00 (Eleven2)

Bayern Munique-Hoffenheim, 14h30 (Eleven1)

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund, 14h30 (Eleven3)

Leipzig-Greuther Furth, 14h30 (Eleven4)

Wolfsburgo-Friburgo, 14h30 (Eleven5)

Leeds-Wolverhampton, 15h00 (SportTV1)

Cádiz-Alavés, 15h15 (Eleven2)

Nantes-Clermont, 16h00 (Eleven6)

Sassuolo-Venezia, 17h00 (SportTV3)

Sp. Gijón-Valladolid, 17h15 (Eleven4)

Brighton-Manchester City, 17h30 (SportTV1)

Elche-Espanhol, 17h30 (Eleven2)

Hertha-Borussia Monchengladbach, 17h30 (Eleven2)

Schalke-Dynamo Dresden, 19h30 (Eleven4)

Bolonha-Milan, 19h45 (SportTV3)

Ath. Bilbau-Villarreal, 20h00 (Eleven1)

Lille-Brest, 20h00 (Eleven2)

Seattle Sounders-Sporting Kansas, 20h50 (SportTV2)

Fluminense-Flamengo, 23h00 (Canal11)

DOMINGO

Atalanta-Udinese, 11h30 (SportTV3)

Nice-Lyon, 12h00 (Eleven1)

St. Mirren-Rangers, 12h00 (Eleven3)

Jahn Regensburg-Hannover, 12h30 (Eleven2)

Sevilha-Levante, 13h00 (Eleven4)

Vitesse-Go Ahead Eagles, 13h30 (SportTV5)

West Ham-Tottenham, 14h00 (SportTV1)

Hellas Verona-Lazio, 14h00 (SportTV3)

Lens-Metz, 14h00 (Eleven3)

Lorient-Bordéus, 14h00 (Eleven5)

Rennes-Estrasburgo, 14h00 (Eleven6)

Colónia-Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven2)

Barcelona-Real Madrid, 15h15 (Eleven1)

Ajax-PSV Eindhoven, 15h45, (SportTV5)

Mónaco-Montpellier, 16h00 (Eleven3)

Manchester United-Liverpool, 16h30 (SportTV3)

Estugarda-Nápoles, 16h30 (Eleven2)

Roma-Nápoles, 17h00 (SportTV4)

Betis-Rayo Vallecano, 17h30 (Eleven4)

Bochum-Eintracht Frankfurt, 18h30 (Eleven5)

Inter de Milão-Juventus, 19h45 (SportTV2)

Marselha-PSG, 19h45 (Eleven2)

At. Madrid-Real Sociedad, 20h00 (Eleven4)

Red Bull Bragantino-São Paulo, 22h15 (Canal11)

SEGUNDA-FEIRA

Vélez Sarsfield-Boca Juniors, 00h15 (SportTV3)

Orlando City-NE Revolution, 00h50 (SportTV5)

Getafe-Celta de Vigo, 20h00 (Eleven1)

Girona-Zaragoza, 20h00 (Eleven2)

Lanús-Talleres, 20h45 (SportTV3)

River Plate-Argentino Juniors, 23h00 (SportTV1)