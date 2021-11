Depois da paragem das seleções, está de regresso o futebol de clubes, e agora é sempre a andar até março. O fim de semana é de muito futebol, com muitos duelos importantes por essa Europa fora, com destaque para Barcelona, Borussia Dortmund e Liverpool, equipas que têm testes caseiros antes dos duelos frente a Benfica, Sporting e FC Porto, respetivamente. Por cá, o fim de semana é de Taça de Portugal, e o Maisfutebol vai acompanhar tudo o que as equipas da Liga fizerem. Não se perca.

SEXTA-FEIRA

Mónaco-Lille, 20h00 (Eleven2)

O fim de semana futebolístico começa com um duelo em solo monegasco, com o Mónaco a receber o Lille. Um jogo de dois candidatos claros à Liga dos Campeões – o título, esse, está reservado para o super-PSG – e que terá certamente vários portugueses em campo. A jogar em casa, estará Gelson Martins. Como visitante, teremos a armada lusa do Lille: Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches. Mesmo em termos de tabela classificativa, as duas equipas estão bastante aquém das expectativas e bem juntas: o Mónaco é 11.º, o Lille é 12.º.

SÁBADO

Leicester-Chelsea, 12h30 (SportTV1)

Líder da Premier League, o Chelsea tem no sábado um duríssimo teste para preservar essa posição – pode ser igualado pelo Manchester City e pelo West Ham em caso de derrota. Os blues vão jogar a casa do Leicester – de Ricardo Pereira –, que, apesar do 12.º lugar que ocupa, é uma das equipas que pratica melhor futebol em Inglaterra.

Borussia Dortmund-Estugarda, 14h30 (Eleven4)

Antes do duelo que pode ser decisivo em Alvalade, frente ao Sporting, o Borussia Dortmund recebe o Augsburgo, uma das equipas em pior forma esta época. Importante vencer para ganhar confiança para a partida da Liga dos Campeões, mas também para não deixar fugir o Bayern Munique: os bávaros já lideram a Bundesliga com quatro pontos de avanço e qualquer deslize pode ser fatal para entregar mais um título à equipa de Nagelsmann. Expectativa para perceber se Raphael Guerreiro estará de regresso à equipa, depois da lesão que sofreu – Haaland continua a ser carta fora do baralho.

Watford-Manchester United, 15h00 (SportTV1)

Depois da desilusão com a Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot regressam ao mundo de Manchester, que também não está propriamente famoso. O último jogo do United foi a derrota no dérbi ante o City, e muito se falou da possibilidade de Ole Gunnar Solskjaer deixar os red devils, mas isso não aconteceu. É com o norueguês no comando que o United vai tentar regressar às vitórias na Premier League, frente ao Watford de Claudio Ranieri, na antecâmara de mais um duelo para a Champions, em casa do Villarreal.

Wolverhampton-West Ham, 15h00 (SportTV2)

A boa fase do Wolverhampton de Bruno Lage ficou beliscada com a derrota na última jornada frente ao Crystal Palace, e agora também não vai ter o adversário mais acessível para regressar aos triunfos: o West Ham tem sido a sensação da Premier League até ao momento e, surpreendentemente, está a apenas três pontos da liderança – ainda no último jogo derrotou o Liverpool. É, portanto, um teste de fogo para a armada lusa dos wolves, comandada por Lage.

Lazio-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Não haverá portugueses em campo, mas o Lazio-Juventus é um dos jogos do fim de semana. A Juventus viu a sua hegemonia quebrada na época passada, e este ano também não começou da melhor maneira. Agora viaja até à capital para defrontar a Lazio, equipa que está em quinto a três pontos de distância e que tem, por certo, aspirações aos lugares de Liga dos Campeões. O Olímpico de Roma verá também o reencontro de Maurizio Sarri com os bianconeri.

Liverpool-Arsenal, 17h30 (SportTV2)

Antes da receção ao FC Porto, para a Liga dos Campeões, o Liverpool, de Diogo Jota, recebe o Arsenal, num clássico do futebol inglês. Os reds começaram bem a época, mas já têm quatro pontos de desvantagem para o líder Chelsea. A crescer na tabela classificativa está o Arsenal, de Cédric e Nuno Tavares, que já está em quinto lugar, precisamente a apenas dois pontos do Liverpool. O foco da equipa de Klopp tem de ser este jogo, até porque a vida na Champions está mais do que resolvida – o primeiro lugar do grupo B já está garantido.

Fiorentina-Milan, 19h45 (SportTV2)

O Nápoles – já lá vamos – tem uma deslocação difícil no domingo, portanto o Milan pode ter em Florença uma soberana oportunidade para se isolar na liderança da Serie A. Pela frente tem, no entanto, um adversário que é sempre difícil e que também está bem na luta pelos lugares europeus. Veremos o que fazem Rafael Leão, Zlatan Ibrahimovic e companhia, frente à Fiore de Vlahovic, certamente moralizado pelos golos que tem marcado e pela vitória frente a Portugal ao serviço da Sérvia.

Barcelona-Espanhol, 20h00 (Eleven1)

Um jogo muito importante. Na estreia de Xavi Hernández como treinador do Barcelona, os blaugrana defrontam o rival Espanhol. Uma nova vida começa em Camp Nou, mas com a mesma urgência de ganhar, até porque a liderança do campeonato espanhol já está a 11 pontos. Teste para Xavi, antes da primeira ‘final’ que disputará como técnico dos culés, frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões, a meio da semana.

DOMINGO

Inter de Milão-Nápoles, 17h00 (SportTV1)

Campeão em título, o Inter de Milão segue na perseguição à liderança da Serie A, mas são já sete os pontos de desvantagem para o Nápoes e o Milan. Nem de propósito, os nerazzurri recebem os napolitanos, de Mário Rui, num dos jogos da jornada. Se o Inter quer conquistar o bicampeonato, este encontro pode ser muito importante para essas contas.

Génova-Roma, 19h45 (SportTV1)

O início foi prometedor, mas a Roma de José Mourinho e Rui Patrício está a atravessar uma fase claramente menos positiva. Depois de duas semanas de interregno, regressa a Serie A para os giallorrossi, com uma deslocação ao terreno do Génova, equipa a lutar pela permanência. Obrigatório vencer, até para não perder o comboio dos lugares de acesso às competições europeias.

Todas as transmissões do fim de semana:

Hannover-Paderborn, 17h30 (Eleven1)

SV Saudhausen-Nuremberga, 17h30 (Eleven2)

Augsburgo-Bayern Munique, 19h30 (Eleven1)

QPR-Luton Town, 19h45 (Eleven4)

KV Mechelen-Club Brugge, 19h45 (Eleven6)

Levante-Athletic Bilbau, 20h00 (Eleven3)

Mónaco-Lille, 20h00 (Eleven2)

Fuenlabrada-Mirandés, 20h00 (Eleven5)

Talleres-Vélez Sarsfield, 00h30 (SportTV1)

Leicester-Chelsea, 12h30 (SportTV1)

Hamburgo-Jahn Regensburg, 12h30 (Eleven2)

Celta de Vigo-Villarreal, 13h00 (Eleven1)

Atalanta-Spezia, 14h00 (SportTV3)

Borussia Dortmund-Estugarda, 14h30 (Eleven4)

Bayer Leverkusen-Bochum, 14h30 (Eleven6)

Hoffenheim-Leipzig, 14h30 (Eleven5)

Watford-Manchester United, 15h00 (SportTV1)

Wolverhampton-West Ham, 15h00 (SportTV2)

Sevilha-Alavés, 15h15 (Eleven1)

PSV Eindhoven-Vitesse, 15h30 (SportTV5)

Paris Saint-Germain-Nantes, 16h00 (Eleven2)

Lazio-Juventus, 17h00 (SportTV3)

Celtic-St. Johnstone, 17h15 (Eleven4)

Liverpool-Arsenal, 17h30 (SportTV2)

Atlético Madrid-Osasuna, 17h30 (Eleven1)

União de Berlim-Hertha de Berlim, 17h30 (Eleven3)

Almería-Valladolid, 19h30 (Eleven4)

Fiorentina-Milan, 19h45 (SportTV2)

Barcelona-Espanhol, 20h00 (Eleven1)

Rennes-Montpellier, 20h00 (Eleven2)

Ath. Paranaense-Red Bull Bragantino, 20h00 (SportTV3)

Sporting Kansas-Vancouver Whitecaps, 22h00 (SportTV2)

Atlético Mineiro-Juventude, 22h00 (Canal11)

Boca Juniors-Sarmiente de Junín, 22h15 (SportTV6)

Internacional-Flamengo, 00h30 (Canal11)

Sassuolo-Cagliari, 11h30 (SportTV2)

Brest-Lens, 12h00 (Eleven2)

Derby County-Bournemouth, 12h00 (Eleven4)

Getafe-Cádiz, 13h00 (Eleven1)

Manchester City-Everton, 14h00 (SportTV1)

Bolonha-Veneza, 14h00 (SportTV3)

Salernitana-Sampdoria, 14h00 (SportTV2)

Angers-Lorient, 14h00 (Eleven4)

Metz-Bordéus, 14h00 (Eleven6)

Estrasburgo-Stade de Reims, 14h00 (Eleven5)

Friburgo-Eintracht Frankfurt, 14h30 (Eleven2)

Granada-Real Madrid, 15h15 (Eleven1)

RKC Waalwijk-Ajax, 15h45 (SportTV4)

Clermont-Nice, 16h00 (Eleven4)

Rangers-Hibernian, 16h00 (Eleven5)

Tottenham-Leeds United, 16h30 (SportTV2)

Mainz-Colónia, 16h30 (Eleven2)

Inter de Milão-Nápoles, 17h00 (SportTV1)

Elche-Betis, 17h30 (Eleven1)

Ponferradina-Sp. Gijón, 19h30 (Eleven5)

Génova-Roma, 19h45 (SportTV1)

Lyon-Marselha, 19h45 (Eleven2)

Real Sociedad-Valência, 20h00 (Eleven1)

New York City-Atlanta United, 20h00 (SportTV3)

Platense-River Plate, 00h30 (SportTV2)

Hellas Verona-Empoli, 17h30 (SportTV1)

Torino-Udinese, 19h45 (SportTV1)

Rayo Vallecano-Maiorca, 20h00 (Eleven1)

Zaragoza-Leganésn, 20h00 (Eleven2)