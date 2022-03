Depois da pausa global para os compromissos de seleções nacionais no final de março, as competições nacionais estão de volta este fim-de-semana, com muito para ver por cá e também além-fronteiras.

Já na noite de sexta-feira, Pedro Caixinha, o primeiro treinador português na Argentina, faz a estreia pelo Talleres, no aperitivo para um fim-de-semana que tem um duelo grande em Camp Nou na noite de domingo e outro em Turim, com um Old Firm pelo meio, antes da visita do Rangers a Braga. Também antes da visita à Luz para jogar com o Benfica, o Liverpool joga no sábado, mas há muito mais para ver no futebol internacional.

Por cá, siga o regresso da Liga portuguesa, com os jornalistas do Maisfutebol nos estádios a levarem-lhe tudo, ao minuto, sobre a 28.ª jornada.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 01/04:

Gimnasia-Talleres (20h30, SportTV2)

O primeiro português a assumir o cargo de treinador na Argentina estreia-se na noite de sexta-feira. Pedro Caixinha entra em campo para liderar o Talleres na visita ao Gimnasia de La Plata, em jogo a contar para a Copa da Liga argentina. Um duelo que antecede a entrada na Taça Libertadores, a meio da próxima semana, com a receção do Talleres aos chilenos do Universidad Católica.

Sábado, 02/04:

Liverpool-Watford (12h30, SportTV2)

Antes da visita ao Estádio da Luz para a Champions, na terça-feira, o Liverpool, do português Diogo Jota, recebe o Watford no jogo de abertura da 31.ª jornada da Premier League inglesa. A luta pelo título ficou ao rubro com algumas escorregadelas do líder Manchester City e com as nove vitórias consecutivas da equipa de Jurgen Klopp, que está a um ponto da equipa de Pepe Guardiola (70 para 69). O Watford luta pela sobrevivência na Premier e até vem de uma vitória fora de portas ante o Southampton. Está no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de descida, com 22 pontos, a três do Everton, que tem… menos dois jogos.

Burnley-Manchester City (15h00, SportTV2)

Duas horas e meia depois de o Liverpool entrar em campo, o Manchester City visita Turf Moor na defesa da liderança e pelo regresso às vitórias, após o empate na visita ao Crystal Palace. Sem Rúben Dias, mas com João Cancelo, Bernardo Silva e companhia, o City procura a melhor resposta para os três pontos, precisamente antes de dois jogos que podem ser cruciais na época: receção ao Atlético de Madrid na terça-feira para a Champions e, no dia 10 (domingo), o duelo com o Liverpool pela liderança inglesa.

Manchester United-Leicester City (17h30, SportTV2)

Duelo entre portugueses em Old Trafford, com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo de um lado e Ricardo Pereira do outro. O Leicester, décimo classificado com 36 pontos, está a meio da tabela e sem grandes perigos de uma queda grande, mas também com escassas possibilidades de chegar aos lugares europeus via campeonato (ainda está, contudo, na Liga Conferência). Já o United, que caiu na Champions, procura dar nova sapatada na inconstância para pressionar Tottenham e Arsenal. Esta no sexto lugar, com 50 pontos, a um e a quatro daqueles adversários londrinos, respetivamente.

Borussia Dortmund-Leipzig (17h30, Eleven2)

Duelo grande da jornada 28 na Bundesliga alemã, com o segundo classificado a receber o quarto e nomes portugueses de um lado e de outro: Raphaël Guerreiro e André Silva. O Borussia, que soma 57 pontos, ainda tem legítimas aspirações a aproximar-se do líder Bayern Munique na luta pelo título. Nesta altura, dista seis pontos do topo. O Leipzig, quarto classificado com 45 pontos tem, nesta altura e sobretudo, de preocupar-se na defesa do quarto lugar, de acesso à Champions, até porque o Friburgo, quinto classificado, tem os mesmos pontos e o Hoffenheim é sexto com 44.

Atlético Madrid-Alavés (20h00, Eleven1)

Em alta na liga espanhola com cinco vitórias consecutivas e depois do apuramento para os quartos de final da Champions, o Atlético de Madrid de João Félix, quarto classificado com 54 pontos, a 12 do líder Real Madrid, está claramente, nesta altura, na disputa pelo segundo lugar. Uma vitória frente ao Alavés garante automaticamente benefícios na 30.ª jornada, até porque há um Barcelona-Sevilha, equipas que ocupam terceiro e segundo lugares, respetivamente. Os catalães têm os mesmos 54 pontos do Atlético (embora menos um jogo) e o Sevilha é vice-líder, com 57.

Domingo, 03/04:

Rangers-Celtic (12h00, Eleven3)

Old Firm ao início da tarde de domingo, antes de o Rangers visitar Braga para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na quinta-feira. Mais um capítulo na história do dérbi escocês, que promete grande espetáculo e emoção, dentro e fora das quatro linhas, em Ibrox, Glasgow. O Celtic é líder com 76 pontos e defende a liderança na casa do rival, segundo classificado com 73 pontos. É a 32.ª e penúltima jornada da primeira fase.

Sampdoria-Roma (17h00, SportTV3)

José Mourinho, Rui Patrício, Sérgio Oliveira e companhia vão a Génova, ao Luigi Ferraris, no duelo da 31.ª jornada da liga italiana. A Roma está numa sequência de nove jornadas sem derrotas (cinco vitórias e quatro empates) e procura dar mais um passo para ainda aspirar aos lugares de Champions: está no quinto lugar, com 51 pontos, a oito da Juventus, quando faltam oito rondas para o final da Serie A. Por seu turno, a Sampdoria, 15.ª com 29 pontos – sete acima da zona de descida – procura ter mais tranquilidade para selar a permanência.

Juventus-Inter de Milão (19h45, SportTV3)

Duelo grande da 31.ª jornada da liga italiana. A Juventus, quarta classificada com 59 pontos, recebe o Inter, terceiro com 60 e menos um jogo, num duelo que, a ter vencedor, pode catapultar ainda mais uma das equipas para a luta pelo título. Isso, sobretudo, no caso do Inter, que ainda tem de acertar calendário em Bolonha e mesmo que perca em Turim, terá sempre o jogo em atraso para procurar ver Milan (66 pontos) e Nápoles (63) mais perto. Tudo o que não seja uma vitória para a Juventus dificulta ainda mais o sonho.

Barcelona-Sevilha (20h00, Eleven1)

É, por certo, um dos duelos mais aguardados do fim-de-semana. Com o líder Real Madrid (66 pontos) ainda um pouco longe, Barcelona (terceiro com 54 pontos e menos um jogo) e Sevilha (segundo com 57) encontram-se num duelo que promete em Camp Nou, entre duas equipas que já não sabem o que é perder no campeonato há cerca de quatro meses: o Sevilha vem de 15 jornadas sem perder, o Barcelona de 13. Se o título é difícil, embora possível com nove jornadas por disputar, este jogo pode embalar qualquer uma das equipas para a reta final da liga. De fora, um empate seria bem visto para os rivais de Madrid, Real e Atlético.

