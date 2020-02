Miguel Garcia comemora o 37.º aniversário, e para assinalar a data o Sporting recordou a mítica noite de Alkmaar.

Nas redes sociais, o emblema leonino publicou o vídeo do golo apontado pelo antigo defesa, no reduto do AZ, e que garantiu a passagem à final da Taça UEFA de 2005, depois perdida em casa para o CSKA de Moscovo.

Formado no Sporting, Miguel Garcia deixou o emblema leonino dois anos depois, para jogar na Reggina. Depois passou por Olhanense, Sp. Braga, Orduspor e Maiorca, para depois acabar a carreira na Índia, país onde representou Northeast United e Sporting Goa.