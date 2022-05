Esta terça-feira, é dia de estreia da seleção portuguesa no Campeonato da Europa de sub-17, que decorre em Israel até ao dia 1 de junho. Pode acompanhar as incidências do jogo das jovens promessas lusas no Maisfutebol, a partir das 18h00.

Noutras paragens, o Liverpool pode adiar as contas do título inglês para a última jornada ou, até, entregá-lo ao Manchester City. Os citizens empataram em casa do West Ham (2-2) e alimentaram as hipóteses dos reds, que estão obrigados a não perder no terreno do Southampton. O City é primeiro classificado, com 90 pontos, enquanto o emblema de Anfield segue com 86, no segundo posto.

Também neste dia, Rafael Leão contesta a penhora de parte do seu ordenado para pagar os 16,5 milhões de euros a que o Sporting tem direito por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, devido à rescisão unilateral por parte do futebolista, após a invasão a Alcochete.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA:

Futebol

Campeonato da Europa de Sub-17, fase de grupos:

Grupo D:

Dinamarca - Suécia, 15:30 (Estádio Municipal Ramat Gan, Ramat Gan)

Escócia - Portugal, 18:00 (Estádio Municipal de Lod, Lod)

Prossegue primeira fase do curso UEFA A de treinadores, na Cidade do Futebol

Taça Revelação, meias-finais, 2.ª mão:

Benfica - Estoril Praia, 11:00

Marítimo - Sporting de Braga, 14:30

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Southampton - Liverpool, 19:45 (SportTV1)

Campeonato Nacional de Juniores, 2.ª fase, apuramento de campeão, jogo em atraso da 9.ª jornada:

Benfica - Estoril Praia, 17:30

Basquetebol

Liga, play-off, quartos de final, 3.º jogo.

Oliveirense - CAB Madeira, 19:00

NBA, play-offs, finais de conferência, 1.º jogo (horas de Lisboa):

Miami Heat - Boston Celtics, 01:30 (dia 18 em Lisboa, SportTV6)

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates). 10.ª etapa: Pescara - Jesi, 196 km.

Sessão do julgamento que opõe Rafael Leão ao Sporting, no Tribunal de Milão, Itália.

Está prevista decisão final sobre o processo.

Ténis

Prosseguem torneios de Genebra (Sui) e Lyon (Fra), masculinos, e de Estrasburgo (Fra) e Rabat (Mar), femininos

Prossegue fase de qualificação do torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris, com a participação de Pedro Sousa, Nuno Borges e Gastão Elias