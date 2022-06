Apesar de a seleção nacional só voltar a jogar em setembro, a Liga das Nações prossegue esta segunda-feira e com cincos jogos para seguir.



O destaque vai para a receção da França à Croácia num jogo que será uma reedição do Mundial 2018.



Em África prossegue a fase de qualificação para a próxima edição da Taça das Nações Africanas com a Nigéria de José Peseiro a jogar em São Tomé e Príncipe.



Por esta altura ainda há quem joga a presença no Mundial do Qatar em novembro. Austrália e Peru defrontam-se às 19h00 precisamente no país que vai acolher a próxima edição do Campeonato do Mundo.



Nota ainda para o jogo cinco das finais da NBA na madrugada de segunda para terça-feira entre os Warriors e os Celtics.



O que há para seguir esta segunda-feira

Liga das Nações, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo A1:

Dinamarca - Áustria, 19h45 (SportTV2)

França - Croácia, 19h45 (SportTV1)

Grupo B2:

Islândia - Israel, 19h45 (SportTV3)

Grupo C3:

Cazaquistão - Eslováquia,15h00 (SportTV1)

Azerbaijão - Bielorrússia, 17h00 (SportTV1).

Jogos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2023).

São Tomé e Príncipe - Nigéria, 14h00

Serra Leoa - Guiné-Bissau, 17h00

Libéria - Marrocos, 20h00.

Play-off intercontinental de qualificação para o Mundial do Qatar 2022, no Estádio Ahmed bin Ali

Austrália - Peru, 19:00.

Basquetebol

NBA, play-offs, finais, 5.º jogo

Golden State Warriors - Boston Celtics, 02:00 (dia 14 em Lisboa, SportTV1).

--

Ciclismo

Prossegue Volta à Suíça, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar);