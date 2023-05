As meias-finais da Liga dos Campeões prossegue esta quarta-feira com o Derby della Madonnina entre o AC Milan e o Inter de Milão. Como habitualmente, o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO o jogo a partir das 20h00 - jogo tem transmissão na TVI.



Mas há mais futebol para ver. Para esta quarta-feira, há três jogos da Taça Revelação, referentes à segunda jornada.



No que respeita ao ciclismo, prosseguem ainda a Volta à Hungria, com a participação de Rui Oliveira, e o Giro de Itália, com João Almeida na luta pelo pódio.



Esta quarta-feira será ainda o dia em que a seleção nacional de andebol vai ficar a conhecer os adversários no Euro 2024.



Nota ainda para o arranque dos play-offs do campeonato nacional de basquetebol e de hóquei e para a participação lusa nos Campeonatos do Mundo de Judo.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUARTA-FEIRA:



Primeira mão das meias-finais da Champions:

AC Milan-Inter Milão, 20h00 (TVI);

Taça Revelação, 2.ª jornada:

Grupo A:

Vizela - Estoril Praia, 17h30

Grupo B:

Famalicão - Sporting de Braga, 11h00

Gil Vicente - Benfica, 15h00.

Hóquei:

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 1.º jogo, até 11:

Óquei de Barcelos - Valongo, 20h00

Benfica - HC Braga, 21h00.

Andebol

Sorteio da fase de grupos do Euro 2024, em Düsseldorf, na Alemanha, às 16h45.



Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, quartos de final, 1.º jogo:

Benfica - Póvoa, 17h00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 19h00 (Porto Canal)

Sporting - Lusitânia, 19:30 (Sporting TV)

Oliveirense - Ovarense, 20h00.

Ciclismo

Volta à Hungria, com a participação de Rui Oliveira (UAE-Emirates);

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates). 5.ª etapa vai ligar Atripalda a Salerno;

Judo

Prosseguem Campeonatos do Mundo, com a participação de Bárbara Timo (-63 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), em Doha, no Qatar.