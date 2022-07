Numa reedição da final da Taça de Portugal da época passada, FC Porto e Tondela discutem este sábado Supertaça, no Estádio Municipal de Aveiro.

Além da importância que acarreta, pois está em causa um troféu, este jogo marca também o arranque oficial do campeão nacional e dos beirões, uma semana antes do início do campeonato. A partida, agendada para as 20h45, terá lotação esgotada e transmissão em direto na TVI. Além disso, poderá acompanhar todas as incidências AO MINUTO no Maisfutebol.

Este sábado é já um vislumbre da «maré» de futebol que vem por aí nas próximas semanas.

O Sporting disputa o último encontro de preparação, antes de iniciar o campeonato em Braga. A equipa de Ruben Amorim defronta a armada lusa do Wolverhampton, a partir das 18h45, num jogo que também poderá seguir no Maisfutebol.

A nível internacional, também há futebol do bom.

Liverpool e Manchester City discutem a Supertaça inglesa, num encontro que gera enorme expectativa. Já se poderá ver Darwin Núñez e Fábio Carvalho em ação oficialmente? Como se portará o trio de portugueses do City?

Já na Alemanha, Bayern e Leipzig também tentam arrancar a época com um troféu e disputam a Supertaça germânica.

Nota ainda para o automobilismo: decorre o Grande Prémio da Hungria, 13.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Budapeste, com qualificação agendada para o início da tarde.

A AGENDA DESTE SÁBADO

Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro:

FC Porto - Tondela, 20:45 (TVI)

Jogo particular, no Estádio Algarve:

Sporting, Por - Wolverhampton, Ing, 18:45 (SportTV1)

Supertaça da Alemanha, no Red Bull Arena, em Leipzig:

Leipzig - Bayern Munique, 19:30 (Eleven1)

Supertaça de Inglaterra, no King Power Stadium, em Leicester:

Liverpool - Manchester City, 17:00 (SportTV2)

Taça da Alemanha, 1.ª eliminatória:

Viktoria Berlim - Bochum, 12:00

Jahn Regensburg - Colónia, 14:30

Elversberg - Bayer Leverkusen, 14:30

Carl Zeiss - Wolfsburgo, 17:00.

Taça de Itália, ronda preliminar

Atletismo - Campeonatos Nacionais de Clubes

1.ª e 2.ª divisão, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, às 15:55.

3.ª divisão, no Estádio Municipal de Vagos, às 16:00.

Automobilismo

Grande Prémio da Hungria, 13.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Budapeste, até 31 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 12:00 (SportTV4)

Qualificação, às 15:00 (SportTV4)

Mundial de Fórmula E, 13.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, em Londres, no Reino Unido

Treinos livres, às 09:00 (Eleven3)

Qualificação, às 10:40 (Eleven3)

Corrida, às 15:00 (Eleven3).

Sporting de Braga promove Media Day, no Estádio Municipal de Braga, às 10:00.

Jogo das Lendas, com os antigos jogadores Alan, Hugo Vieira, Quim, Andrés Madrid, Zé Roberto, Artur Correia, Evaldo, João Tomás, Eduardo, Fernando Pires, Barroso, Marcelo Goiano, Jaime Jr., Edinho e João Cardoso, treinados por Manuel Cajuda e António Caldas, às 17:30.