Desportivo de Chaves e FC Porto defrontam-se esta quinta-feira, a partir das 19 horas, em Chaves, para o jogo que fecha a segunda jornada do grupo A da Taça da Liga.

As duas equipas somam um ponto cada, num grupo em que Vizela e Mafra têm dois pontos cada e mais um jogo. Um triunfo deixa flavienses ou dragões muito perto dos quartos de final. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.

A bola também rola em Santa Maria da Feira, a partir das 16h30, com o jogo entre Feirense e Santa Clara, para a segunda jornada do grupo G. Os fogaceiros somam dois pontos e os açorianos um ponto, tendo ambas as equipas dois jogos disputados.

Por cá, há ainda jornada, a 17.ª, no campeonato nacional de juniores e campeonato nacional de juvenis, com a 16.ª jornada.

Modalidades: um dia repleto

Do basquetebol ao voleibol, passando pelo futsal e pelo hóquei em patins, os principais campeonatos portugueses prosseguem esta quinta-feira.

Basquetebol (12.ª Jornada):

Póvoa - Ovarense, 15:30

Imortal - Esgueira, 16:00

CAB Madeira - FC Porto, 17:30

Oliveirense - Vitória de Guimarães, 17:30

Sangalhos - Lusitânia, 18:30.

Ainda no basquetebol, o Benfica joga fora ante as belgas do Basket Namur Capitale, às 20h30, para a quinta jornada da fase regular da EuroCup feminina.

Futsal (10.ª jornada):

Futsal Azeméis - Caxinas, 14:00

Sporting de Braga - Quinta dos Lombos, 15:45

Candoso - Portimonense, 16:00

Leões Porto Salvo - Eléctrico, 17:00

Sporting - Fundão, 17:30

Benfica - Ferreira do Zêzere, 19:30.

Hóquei em patins (9.ª Jornada):

Paço de Arcos - Oliveirense, 15:00

Murches - Parede, 16:00

Sporting de Tomar - FC Porto, 17:00

Juventude de Viana - Sporting, 18:00

Famalicense - Valongo, 18:00

Riba d'Ave - Benfica, 18:30.

Voleibol (13.ª Jornada):

Benfica - VC Viana, 14:00

Sporting das Caldas - Castêlo da Maia, 16:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Santo Tirso, 16:00

Sporting de Espinho - Leixões, 16:00

Vitória de Guimarães - Académica de Espinho, 16:00

Esmoriz - Sporting, 16:00

Fonte do Bastardo - São Mamede, 18:00 locais (19:00 em Lisboa).