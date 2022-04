Esta quinta-feira é um dia repleto de desporto em Portugal e Europa fora, do início da tarde até à noite, com decisões e emoções do futsal até às modalidades.

No futebol, é dia da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com o Sporting de Braga a entrar em ação no Minho, contra os escoceses do Rangers. O Eintracht, de Gonçalo Paciência, defronta o Barcelona.

Na Liga Conferência, também há quatro jogos da primeira mão dos quartos de final, com a Roma de José Mourinho em cena, assim como o Leicester de Ricardo Pereira contra o PSV Eindhoven de Bruma e o PAOK Salónica, de Vieirinha, Filipe Soares e Nélson Oliveira, ante o Marselha.

LIGA EUROPA (Quartos de final, 1.ª Mão):

Leipzig-Atalanta (17h45)

SP. BRAGA-Rangers (20h00)

Eintracht Frankfurt-Barcelona (20h00)

West Ham-Lyon (20h00)

LIGA CONFERÊNCIA (Quartos de final, 1.ª Mão):

Feyenoord-Slavia Praga (17h45)

Bodo/Glimt-Roma (20h00)

Leicester-PSV Eindhoven (20h00)

Marselha-PAOK Salónica (20h00)

Antes, pelas 13 horas – e finalmente – realiza-se o Dínamo Kiev-Sporting, jogo que tinha sido adiado devido ao conflito na Ucrânia, e que conta para os oitavos de final a UEFA Youth League. Joga-se em Bucareste, na Roménia, e o vencedor encontra o Benfica nos quartos de final, pelo que pode haver dérbi lisboeta nessa fase da prova, caso os leões se apurem.

O dia fica ainda marcado pela sessão do julgamento que opõe Rafael Leão ao Sporting, no Tribunal de Milão, em Itália. Rafael Leão contesta a penhora de parte do seu ordenado para pagar os 16,5 milhões de euros a que o Sporting tem direito por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, devido à rescisão unilateral por parte do jogador, após a invasão da Academia de Alcochete.

Modalidades: despedida de Ricardinho do futsal e sorteio da fase final da Champions

Além do futebol, nas modalidades, a bola também rola e de forma especial, com a última internacionalização de Ricardinho pela seleção nacional de futsal portuguesa. É no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no particular entre Portugal e Bélgica. Apito inicial às 21h30.

Ainda no futsal, é dia de sorteio da fase final da Liga dos Campeões, com Sporting e Benfica em cena, assim como os espanhóis do Barcelona e o ACCS Paris, de Ricardinho, que substituiu os russos do Tyumen. Sorteio marcado para as 10h30, em Nyon, Suíça.

No ciclismo, prossegue a Volta ao País Basco, em Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), Rúben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e André Carvalho (Cofidis).