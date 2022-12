Depois de dois dias de pausa, o Mundial 2022 está de regresso e logo com dois «jogaços»!

Ao início da tarde, a vice-campeão mundial Croácia defronta o Brasil, um dos maiores candidatos à conquista da prova no Qatar. A partida terá transmissão televisiva na TVI e poderá seguir AO VIVO no Maisfutebol.

Já ao final do dia, duas seleções de renome perseguem outra vaga nas meias-finais. Os Países Baixos jogam com a Argentina, que conta com os benfiquistas Nico Otamendi e Enzo Fernández.

A Taça da Liga prossegue com uma Famalicão-Tondela e decorrem outros jogos das modalidades, com destaque para o hóquei em patins.

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA

Futebol

Mundial2022, no Qatar, quartos de final

Jogo 58: Croácia – Brasil, 15:00 (Estádio Education City, TVI/SportTV1)

Jogo 57: Países Baixos – Argentina, 19:00 (Estádio Lusail, RTP1 e SportTV1)

Taça da Liga, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo H:

Famalicão - Tondela, 20:45 (SportTV2)

Hóquei em patins

Taça de Portugal, 32 avos de final

Grândola - Oliveirense, 21:00

Campeonato Nacional, 9.ª jornada:

Óquei de Barcelos - HC Braga, 21:30

Andebol

Liga Europeia feminina, 3.ª ronda de qualificação, 2.ª mão

Basquetebol

Euroliga, 12.ª jornada