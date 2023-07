Portugal joga, esta segunda-feira, frente à Polónia, a primeira jornada do grupo A do Europeu sub-19.

O encontro tem início agendado para as 17 horas, no Estádio do Paola Hibernians, em Malta.

Às 20 horas, para o mesmo grupo, a seleção anfitriã joga ante a Itália, no Estádio Nacional de Ta’ Qali.

Quanto ao futebol, o dia fica marcado pelo sorteio das duas primeiras fases da Taça da Liga, pelas 19 horas.

Por cá, o Arouca regressa ao trabalho, com exames médicos, no Centro Médico da Praça, em São João da Madeira. Os arouquenses, comandados por Daniel Ramos, iniciam o ataque a 2023/24, época em que entram nas competições europeias, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Nas modalidades, nota, sobretudo, para o ténis e para o ciclismo.

No ténis, arranca o quadro principal de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da época, com vários encontros. Os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral (dupla com o brasileiro Rafael Matos) estão em competição.

Na Volta a França, decorre a terceira etapa, com a participação dos portugueses Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), entre Amorebieta-Etxano e Bayonne, numa tirada que começa em Espanha e entra em solo francês. Os ciclistas têm pela frente 193,5 quilómetros.