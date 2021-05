O Benfica venceu por 7-5 o FC Porto, no Dragão Arena, no primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

O jogo ficou marcado pelo desequilíbrio no início, que fez os encarnados chegarem aos 5-0 ao fim de 10 minutos de jogo. Os dragões reduziram para 5-2 antes do intervalo, mas na segunda parte não conseguiram ir além de uma desvantagem de dois golos.

O segundo clássico das meias-finais disputa-se no dia 22 de maio, novamente no Dragão Arena.

A primeira equipa a chegar às três vitórias na eliminatória apura-se para a final do play-off. Na outra meia-final, Sporting e Barcelos discutem a outra vaga.