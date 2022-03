O Vilanovense anunciou esta terça-feira a morte de Hugo Ribeiro, jovem jogador de futebol que foi agredido com violência à porta de uma discoteca em Vale São Cosme, Famalicão, no fim de semana.



Hugo Ribeiro tinha 21 anos e passou pela formação de Vilanovense, Rio Ave e Leixões.



O extremo começou a jogar no clube de Vila Nova de Gaia com seis anos, saiu em 2014 mas regressou em 2017.



Na temporada 2020/21, Hugo Ribeiro representou a equipa de sub-23 do Vilanovense. Atualmente, estava sem clube.