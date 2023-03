Uma vitória nos últimos 11 jogos. O Benfica agravou o mau momento que atravessa na II Liga, ao perder em casa com o Vilafranquense, por 2-0.

Rafael Rodrigues, Schjelderup e Tengstedt saltaram do banco da equipa principal do Benfica para a titularidade na equipa B, mas não evitaram a derrota. Os dois reforços de inverno voltaram a sair à passagem da hora de jogo, com Schjelderup a deixar melhores indicações do que Tengstedt.

Menaour Belkheir saiu do banco para apontar os dois golos do Vilafranquense (75 e 86m).

A equipa ribatejana reage assim à derrota caseira com o FC Porto B, e conquista um importante triunfo na luta pelos lugares cimeiros.

O Benfica B está a ficar perigosamente perto da zona de despromoção.