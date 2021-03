João Tralhão deixou de ser treinador do Vilafranquense nesta terça-feira, um dia depois do empate do clube ribatejano, em casa, frente o Sp. Covilhã.

O técnico de 40 anos liderou o Vilafranquense durante 14 jogos, conseguindo três vitórias e sete empates.

O clube atravessa neste momento uma crise de resultados, não vencendo desde o dia 28 de dezembro, razão pela qual a direção do clube optou pela troca de treinador, quando é 13.º classificado da II Liga, com mais quatro pontos do que o Varzim, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Leia o comunicado do Vilafranquense:

«A SAD da União Desportiva Vilafranquense e o treinador João Tralhão chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

Além do treinador, também os seus adjuntos, Luís Tralhão, João Salgado e Rui Vaz, deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do União agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais.»