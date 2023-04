Depois de ter caído na véspera para o terceiro lugar da II Liga por troca com o Farense, que venceu na véspera, o Estrela da Amadora não vacilou na receção ao BSAD e levou a melhor por 2-0.

Os golos do conjunto da Reboleira foram apontados por Régis (23m) e Henrique, que marcou na própria baliza perto do apito para o intervalo.

Com este resultado, o Estrela passa a somar 56 pontos, mais dois do que o Farense, com que discute a segunda e última vaga de subida direta ao principal escalão.

Já neste domingo, também em partida referente à 29.ª jornada, o Tondela recebeu e derrotou o Vilafranquense por 1-0: Ricardo Alves marcou o único golo, aos 83 minutos, na sequência de um canto.