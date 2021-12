O avançado angolano Evandro Brandão anunciou, esta quarta-feira, a rescisão «por justa causa» com o Vilafranquense. O jogador de 30 anos afirmou que estava «afastado do plantel» ribatejano.

«Venho por este meio informar que sou, a partir deste momento, um jogador livre no mercado, após me ver forçado a rescindir, por justa causa, o contrato de trabalho que me vinculava à União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD», escreveu numa publicação nas redes sociais.

«Agora, quero deixar claro que mesmo afastado do plantel e daquilo que mais gosto de fazer, mantive a forma física, treinando todos os dias à mais alta intensidade», prosseguiu.

Evandro Brandão tinha vínculo contratual com os ribatejanos até ao final da temporada, depois de ter chegado ao clube em janeiro. Em 2021/22, participou em seis partidas, não tendo somado qualquer minuto desde o início de outubro.