Avançado do Real Madrid jogou em sacrifício durante quase toda a partida

O avançado francês Karim Benzema já tem muito a provar no futebol, tendo em conta tudo o que já conquistou.

Mas continua a mostrar ser um exemplo dentro do campo.

Na quarta-feira, o jogador do Real Madrid coxeou desde os primeiros minutos do jogo com o Rayo Vallecano. Quando inaugurou o marcador, aos 31m, não escondeu o esgar de dor.

Mas jogou os 90 minutos… e após o encontro foi suturado com cinco pontos no pé direito.

As imagens foram partilhadas no final do encontro por Karim Djaziri, empresário de Benzema. E doem um bocadinho.