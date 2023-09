Jan Ulrich teve uma carreira recheada de grandes momentos, como as vitórias na Volta a França de 1997 ou na Volta a Espanha de 1997, ou ainda o ouro que conseguiu nos Jogos Olímpicos de 2000.

Mas também teve uns quantos momentos maus, muito maus aliás, como o próprio admite.

Protagonista do documentário «Der Gejagte», o antigo ciclista alemão contou como o uso de substâncias ilegais, aliado ao consumo de álcool, o fizeram descer do céu ao inferno.

«Naquela altura, todos os dias eram uma questão de vida ou de morte. Consumi muita cocaína e bebi uísque como se fosse água até estar à beira da morte», revelou, numa entrevista de lançamento ao documentário que vai estrear em novembro.

«Seria mentira se dissesse que não enganei ninguém, mas acho que fiz as pazes com o meu passado. Os espectadores, os fãs e as pessoas que assistirem ao documentário poderão colocar-se no meu lugar e pensar sobre isso», acrescentou.