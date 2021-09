No dia em que o jornal inglês The Sun dá conta de que Cristiano Ronaldo deixou a casa onde se instalou após chegar a Manchester, Patrice Evra recorreu às redes sociais para brincar com a situação.

«Não te preocupes, meu irmão Cristiano! Vou levar as minhas ovelhas para longe da tua casa», escreveu no Instagram numa publicação acompanhada por um vídeo dele e de um rebanho de ovelhas num barco.

De acordo com o tablóide britânico, Ronaldo e a família deixaram a mansão de sete quartos devido ao barulho das ovelhas ao início da manhã - que não lhes permitiria descansar adequadamente - mas também questões relacionadas com a segurança, uma vez que, segundo uma fonte não identificada, há um trilho público de onde é possível ver o que se passa no quintal da moradia.

Ainda segundo o The Sun, a nova casa tem piscina, sala de cinema e quatro garagens para acomodarem a luxuosa coleção de carros de Cristiano Ronaldo. Fica numa zona mais movimentada de Manchester, mas ainda assim pacata. E, ao que parece, sem ovelhas barulhentas logo pela manhã.