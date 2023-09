Há vermelhos e vermelhos. Aqueles discutíveis, os aceitáveis, os óbvios e aquele em que até o vermelho parece pouco.

No Marathón-Olimpia, jogo do campeonato das Honduras, André Orellana protagonizou uma entrada de sola arrepiante. Tão arrepiante que acabou por derrubar dois adversários.

Chocante? E se lhe dissermos que André Orellana joga no Marathon por empréstimo do Olimpia?

Em declarações ao jornal hondurenho Diez após o jogo, Orellana pediu desculpa pela entrada que podia ter lesionado com gravidade dois colegas de profissão e do clube ao qual está contratualmente ligado. «Não foi uma jogada correta. Percebi que cometi um erro e que os meus companheiros não mereciam isso. Isto não voltará a acontecer. A verdade é que me equivoquei e peço desculpas a todos», disse, esperando não sofrer uma sanção muito forte.