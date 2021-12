A história é triste. Kaito Jones, dez anos, viajou de Singapura para Birmingham para cumprir um sonho: ver pela primeira vez ao vivo o clube do coração, o Aston Villa.



Tudo corria bem, Kaito chegou bem a Inglaterra e estava na loja de merchandising no Villa Park quando, duas horas antes do Aston Villa-Burnley, ficou a saber que não ia haver jogo.



Foram 11 mil quilómetros de avião e muitas horas a criar expetativas, para nada.



«Estávamos a falar ao telefone e o Kaito estava a comprar um cachecol, quando um tipo atrás disse 'o jogo foi cancelado'. O miúdo ficou devastado», contou Danny Jones, pai de Kaito, ao Mirror.



«O Kaito é inglês, mas está a viver em Singapura há muito tempo e já nã ia há dois anos e meio a Inglaterra, porque aqui [em Singapura] as restrições impostas pela covid-19 são enormes.»



Kaito, conta o pai, ainda tentou visitar o Villa Park, mas não foi autorizado. Limitou-se a circular à volta do histórico recinto e a entrar na loja oficial do clube.



O Aston Villa-Burnley foi um dos muitos jogos adiados da 18ª jornada da Premier League, em virtude do elevado número de casos de covid-19.