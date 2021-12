Gilvan de Souza, pai de Hulk, fez sucesso este domingo, na vitória do Atlético Mineiro por 4-3 sobre o Brigantino, que serviu para o clube de Belo Horizonte celebrar o título de campo: pois bem, Gilvan arranjou uma forma de ficar forte como o filho, não se tendo sequer coibido de festejar no relvado com a máscara do verdadeiro Hulk.