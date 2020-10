Uma conhecida conta de Twitter dedicada ao futebol internacional, a B/R Football, decidiu assinalar o dia 10 de outubro (10-10) com uma publicação na qual mostrava um desenho com alguns dos ‘10’ mais importantes da história do futebol.

Na imagem podia ver-se desde Maradona a Pelé, passando por Messi, Ronaldinho, mas também Aguero, Dybala, entre outros.

Há, porém, uma ausência notada: Totti. O histórico capitão da Roma foi ‘esquecido’ pela publicação e essa falha não foi perdoada pela conta inglesa do clube que… deixou de ‘seguir’ a B/R Football, como mostrou no Twitter.

Veja a razão da 'zanga' e a consequência na galeria associada a este artigo