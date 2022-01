Raúl Gudiño, guarda-redes que pertenceu aos quadros do FC Porto durante várias temporadas, passou por um momento embaraçoso num jogo do campeonato mexicano.

No duelo com o Pachuca, o guarda-redes do Chivas preparava-se para controlar uma bola atrasada por um colega quando um ressalto no relvado fez com que esta lhe passasse por cima do pé e entrasse na própria baliza.

O golo (o 2-0) acabou por ser decisivo para a vitória do Pachuca, que acabaria por vencer por 2-1.