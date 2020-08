O Nápoles vai disputar com o Barcelona, em Espanha, uma presença na fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa.

Com o campeonato italiano terminado, as atenções da equipa napolitana já estão, obviamente, no jogo com o conjunto blaugrana.

Nesse sentido, foi feita a Gattuso, treinador do Nápoles, a pergunta clássica para quem vai defrontar o Barcelona: como parar Messi?

«Em sonhos, eu poderia marcá-lo. Ou então, na Playstation do meu filho, selecionando o Gattuso dos tempos do Milan, com menos 15 ou 20 quilos», atirou, sorridente.