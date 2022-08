Robert Lewandowski é uma das principais atrações para os adeptos do Barcelona. E, aparentemente, também para os «amigos do alheio.»

Segundo o catalão Sport, os «larápios» saíram de trás de uma árvore e aproveitaram um momento em que o avançado polaco estava distraído a dar autógrafos e a tirar fotografias com um grupo de adeptos à entrada da cidade desportiva blaugrana. Abriram a porta do pendura e extraíram-lhe do pulso um relógio avaliado em qualquer coisa como 75 mil euros.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, Lewandowski iniciou uma curta perseguição de carro aos assaltantes e acabou por ter um pequeno acidente. Sem consequências, ao contrário do que aconteceu como os assaltantes, que acabaram apanhados pelos Mossos d'Esquadra (polícia da Catalunha), que recuperaram rapidamente o relógio.