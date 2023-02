A cada semana que passa parece surgir mais uma prova de que ainda não se inventou tudo no futebol.

Neste fim de semana, a inovação chega do jogo entre o Sunderland e o Bristol, no Championship, e foi protagonizada por Luke O’Nien, médio do Sunderland.

Após ser ultrapassado por Alex Scott, O’Nien tentou agarrá-lo, mas acabou por pendurar-se às cavalitas do adversário.

Apercebendo-se do que acabara de fazer, o jogador do Sunderland deu um beijo a Scott, em forma de pedido de desculpas. Mas nem assim se livrou de ver o cartão amarelo.

Veja o lance insólito: