Um susto tremendo! Assim se pode resumir o que aconteceu no jogo entre Jack Draper e Mikhail Kukushkin, da primeira ronda do Masters 1000 de Miami.



Quando enfrentava um «set point», o tenista inglês de 19 anos desmaiou, gerando preocupação entre os presentes. Instantes antes, Draper chegou mesmo a pedir para que lhe fosse medida a tensão arterial.



Draper, 316 da hierarquia mundial, saiu do court pelo próprio pré, mas viu-se obrigado a desistir do seu primeiro encontro no circuito ATP.



Veja o momento em que Draper desmaiou a partir dos dois minutos: