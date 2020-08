O basquetebolista internacional lituano Darjus Lavrinovic, qu passou por vários grandes clubes europeus, entre os quais o Real Madrid, CSKA Moscovo e Fenerbahçe, foi protagonista de uma brutal agressão durante um jogo de uma liga de verão.

Após uma disputa de bola mais ‘quente’ debaixo do cesto, Lavrinovic, agora com 40 anos, deu uma cotovelada no adversário, que o deixou caído no terreno.

Veja o momento irrefletido de Lavrinovic: