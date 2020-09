É um momento que está a correr mundo: Paul George, jogador dos LA Clippers, recebeu uma bola liberto de marcação, a pouco mais de quatro minutos do fim do jogo e numa altura emque a sua equipa perdia por 15 pontos, no jogo decisivo de acesso à final da conferência. Não podia falhar, portanto. Mas falhou. E falhou muito feio: o jogador atirou uma pedrada ao cesto, que bateu na tabela com estrondo e não passou sequer perto do cesto.

No fim de contas, os Clippers perderam por 104-89 e foram eliminados, com um total de 4-3 em jogos, falhando o acesso ao final da conferência. Aquele era portanto um momento crucial, um momento em que a equipa jogava a vida