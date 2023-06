O Aston Villa anunciou nesta sexta-feira um reforço de peso: não é jogador nem treinador, mas Monchi chega do Sevilha para ser o novo responsável máximo do futebol do clube inglês.

Ramón Rodríguez Verdejo, vulgo Monchi, é um dos nomes mais conceituados no futebol europeu e teve períodos de grande sucesso como diretor desportivo do Sevilha, que conquistou recentemente a Liga Europa.

Monchi, que passou igualmente pela AS Roma entre 2016 e 2019, antes de regressar ao clube andaluz, segue agora para Inglaterra, assumindo as funções de Presidente das Operações de Futebol do Aston Villa.

Sob o comando técnico de Unai Emery - que trabalhou com Monchi no Sevilha - desde outubro de 2022, os Villans terminaram a Premier League na 7.ª posição.