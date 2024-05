Bruno Fernandes está entre os nomeados para o prémio de jogador do mês de abril, na Liga Inglesa.

O internacional português esteve em grande destaque nos cinco jogos realizados pelo Manchester United nesse período para o campeonato, já que apontou seis golos e fez também uma assistência.

Além de Bruno Fernandes, estão também a votação Josko Gvardiol (Man. City), Kai Havertz (Arsenal), Mateta (Crystal Palace), Cole Palmer (Chelsea) e Jordan Pickford (Everton).

Recordar que a votação é feita pelos adeptos, através do site oficial da Liga Inglesa.

The six stars nominated for April's @EASPORTSFC Player of the Month ✨

Além do prémio de jogador do mês, três treinadores estão também nomeados para a distinção de melhor técnico em abril.

Pep Guardiola (Man. City) e Mikel Arteta (Arsenal) são os protagonistas da luta pelo título, que já viu o Liverpool sair de cena face aos recentes maus resultados. Sean Dyche é o outro nomeado, ele que no comando técnico do Everton tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?



👔 Mikel Arteta

👔 Sean Dyche

👔 Pep Guardiola



Vote now 👇 | #PLAwards