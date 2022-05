A polícia britânica anunciou esta terça-feira que concluiu sem acusação a investigação ao incidente que envolveu o treinador do Crystal Palace, Patrick Vieira, e um adepto, no final do jogo com o Everton, a contar para liga inglesa.

«Os polícias falaram com os dois homens envolvidos que recusaram a opção de fazer uma queixa formal ou apoiar uma acusação», refere a polícia de Merseyside, em comunicado.

Segundo videos que circulam nas redes sociais, Vieira em determinada altura reage a pontapé a uma alegada provocação de um adepto do Everton, que caiu desamparado.

O Everton assegurou a permanência na penúltima jornada da Liga inglesa, com o triunfo dramático na passada quinta-feira por 3-2 sobre o Crystal Palace, em Goodison Park, após ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.