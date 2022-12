O antigo internacional inglês George Cohen, campeão do mundo em 1966, morreu aos 83 anos. O anuncio foi feito esta sexta-feira pelo Fulham, clube onde o antigo lateral direito fez toda a carreira.

Cohen fez sua estreia pela seleção em 1964, tendo representado por 37 vezes o seu país e desempenhando um papel fundamental na única conquista de um Mundial pela Inglaterra, que foi anfitriã da competição em 1966.

O antigo jogador é considerado uma das lendas do Fulham, tendo realizado 459 jogos pelo clube de Londres.

«Todos no Fulham Football Club estão profundamente tristes ao saber da morte de um dos nossos maiores jogadores - e senhores: George Cohen MBE», pode ler-se na conta oficial do clube no Twitter.

Como curiosidade, Cohen era tio de Ben Cohen, campeão do mundo de râguebi pela Inglaterra em 2003.

